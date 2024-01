Cal Maine Foods Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Aktienkurs von Cal-maine Foods hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -2,6 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche durchschnittlich um -11,54 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +8,94 Prozent für Cal-maine Foods bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 158,2 Prozent, wobei Cal-maine Foods 160,8 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird der Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie zugeordnet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Cal-maine Foods diskutiert wurde. An acht Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings war in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem das Interesse an negativen Themen der Anleger zu beobachten, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers wird Cal-maine Foods insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Daten weist das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Cal-maine Foods aktuell einen Wert von 4,29 auf und liegt damit um 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel) von 37. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende hat Cal-maine Foods eine Ausschüttung von 0,05 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (4,08 %) als niedriger einzustufen ist, da die Differenz 4,03 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich derzeit die Einstufung als "Schlecht".