Cal Maine Foods: Aktie mit 29,65% Kurspotenzial - Kursziel bei 56,68 EUR

Die Aktie von Cal Maine Foods hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen Verlust von 5,08% verzeichnet und am gestrigen Tag eine negative Kursentwicklung von -1,05%. Die Stimmung am Markt ist pessimistisch.

Allerdings sehen Bankanalysten das wahre Potenzial der Aktie. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 56,68 EUR und somit um +29,65% über dem aktuellen Wert. Von insgesamt vier Analysten empfehlen einer die Aktie als starken Kauf und einer hält sie für neutral. Zwei weitere Experten geben jedoch ein “Verkauf”-Rating ab.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,00.