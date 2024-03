CalAmp Aktie: Das wird teuer!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Calamp ist insgesamt recht positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. Dieser Eindruck wird durch die vorherrschenden positiven Themen in den Gesprächen verstärkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse der Calamp-Aktie ergibt jedoch weniger ermutigende Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 12,97 USD, während der letzte Schlusskurs bei nur 3,22 USD liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -75,17 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt mit einem Schlusskurs von 3,72 USD ein negatives Rating von "Schlecht". Insgesamt erhält die Calamp-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik somit ein "Schlecht"-Rating.

Nach dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Calamp-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 31,11, was eine "Neutral"-Empfehlung bedeutet, während der RSI25 bei 46,64 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf Dividenden weist die Calamp-Aktie eine Rendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf, was zu einem geringeren Ertrag von 11197,18 Prozentpunkten führt. Diese niedrige Dividendenrendite führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Anlegerstimmung positiv ist, die technische Analyse jedoch auf negative Trends hinweist. Der Relative Strength-Index stuft die Aktie als neutral ein, während die Dividendenpolitik als schlecht bewertet wird. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Faktoren in Zukunft auf die Entwicklung der Calamp-Aktie auswirken werden.