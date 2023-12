CalAmp Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Calamp-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 0,24 USD gehandelt und weist eine Entfernung von -80,33 Prozent vom GD200 (1,22 USD) auf, was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,29 USD, was einem Abstand von -17,24 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal für den Aktienkurs bedeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Calamp-Aktie als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommunikationsausrüstung) wird Calamp als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 582,43 liegt, was einen Abstand von 1158 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 46,29 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Calamp-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 64, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 69,05 und bestätigt ebenfalls das "Neutral"-Rating. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Neutral"-Rating für Calamp.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Calamp-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist und daher die Einschätzung "Neutral" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.