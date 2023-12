CalAmp Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für die Anleger. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Calamp gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Auch wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz lassen Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. In den letzten vier Wochen konnte eine klare Verbesserung des Stimmungsbildes bei Calamp festgestellt werden, weshalb die Aktie auch hier mit "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Calamp daher auf dieser Ebene eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell weist die Calamp mit einem Wert von 88,89 einen überkauften Zustand auf, was eine Einstufung als "Schlecht" nach sich zieht. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 54, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Gesamteinstufung für den RSI ist daher "Schlecht".

Im Hinblick auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Calamp-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,36 USD. Der letzte Schlusskurs (0,28 USD) weicht somit um -79,41 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,3 USD) weist mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,67 Prozent) auf eine "Schlecht"-Bewertung hin. Insgesamt erhält die Calamp-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.