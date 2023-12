CalAmp Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Calamp liegt bei 81,25, was auf eine "überkaufte" Situation hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 65,96 und deutet auf eine "neutrale" Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen über Calamp in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten zwei Wochen häufen sich positive Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu der Bewertung "Gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden nicht nur durch Analysten, sondern auch durch langfristige Stimmungsbilder von Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Untersuchung von Calamp in Bezug auf diese Faktoren zeigt eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Calamp beträgt derzeit 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 11546,5 % liegt. Dadurch wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.