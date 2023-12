CalAmp Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Calamp-Aktie liegt der RSI bei 63,64, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 25 Tagen normiert, beläuft sich auf 64,86 und ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Calamp derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 der Aktie liegt bei 1,19 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,24 USD um -79,83 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,29 USD führt zu einer Abweichung von -17,24 Prozent und damit ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht". Das Gesamtbild ergibt daher ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist die Calamp-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11546,49 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Calamp-Aktie zeigen ein getrübtes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer Einstufung als "Neutral" in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Calamp-Aktie daher ein Rating von "Schlecht".

