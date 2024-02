CalAmp Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Calamp festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Anleger-Stimmung bei Calamp insgesamt eher neutral ist, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge festgestellt, weshalb das Unternehmen in diesen Punkten neutral bewertet wird.

In Bezug auf die fundamentale Bewertung wird Calamp im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommunikationsausrüstung) als überbewertet angesehen. Dies basiert auf einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 582,43 im Vergleich zum Branchen-KGV von 62,16. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) der Calamp-Aktie weist eine Überverkaufung auf, basierend auf dem RSI-Wert der letzten 7 Tage. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI-Wert der letzten 25 Tage weder Überkaufungs- noch Überverkaufungsindikatoren und wird daher als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Calamp.