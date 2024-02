Cake Box Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Dividende von Cake Box hat im Verhältnis zum Aktienkurs einen Wert von 5, was eine positive Differenz von +1,53 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Cake Box von unseren Analysten eine "Gut"-Bewertung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Cake Box weist hier einen Wert von 14,13 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 25,95. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Cake Box in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Hinweise darauf liefern, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Cake Box wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Cake Box liegt bei 75 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass Cake Box weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Cake Box daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt in unserer Analyse.