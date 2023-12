Cake Box Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Bei Cake Box hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Das bedeutet, dass die Marktstimmung weder besonders positiv noch negativ ist, weshalb wir das Stimmungsbild als "neutral" bewerten. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "neutral"-Bewertung erfolgt.

Im Bereich des Relative-Stärke-Index (RSI) wird untersucht, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Cake Box liegt bei 62,16 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält der 7-Tage-RSI eine "neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,86 Punkten, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Cake Box daher ein "neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12,94, was 51 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 26. Daher wird das Wertpapier als unterbewertet eingestuft und erhält ein "gut"-Rating auf Grundlage des KGV.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche hat Cake Box in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +28,41 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Performance von Cake Box um 32,01 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Cake Box ein "gut"-Rating in dieser Kategorie.