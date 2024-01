Cake Box Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cake Box liegt derzeit bei 14,8 und damit 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Cake Box auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Cake Box derzeit bei 58,33 liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Neutral". Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 34, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" konnte Cake Box in den letzten 12 Monaten eine Performance von 53,32 Prozent erzielen. Dies bedeutet eine deutliche Outperformance von +40,94 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Cake Box mit 47,58 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für Cake Box in dieser Kategorie.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Cake Box investieren, können von einer Dividendenrendite in Höhe von 6,16 % profitieren, was einem Mehrertrag von 2,45 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Dies zeigt, dass die Dividenden des Unternehmens höher ausfallen, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.