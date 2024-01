Caixabank Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Caixabank-Aktie wird derzeit von trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,72 EUR, während der aktuelle Schlusskurs bei 3,881 EUR liegt, was einer Abweichung von +4,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,93 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt, mit einer Abweichung von -1,25 Prozent, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Caixabank also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Caixabank derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert, der darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI also die Einstufung "Neutral".

Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen ergibt, dass die Stimmung überwiegend positiv ist und die Nutzer in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen haben. Damit erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen führt jedoch zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Caixabank hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft, kombiniert mit einer "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale.