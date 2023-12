Caixabank Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse der Caixabank-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 3,71 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,782 EUR liegt nur um +1,94 Prozent über diesem Wert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage von 3,91 EUR führt zu einer ähnlichen neutralen Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, mit positiven Themen an vier Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an zwei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen haben Anleger jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Caixabank gesprochen, was zu einer guten Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen zeigen jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Caixabank zeigt aktuell einen Wert von 96,82, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet und zu einer schlechten Einstufung führt. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 54, was auf ein weder überkauft noch -verkauft betrachtetes Signal hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung für den RSI.

Die Internet-Kommunikation zeigt starke negative Ausschläge und eine deutlich eingetrübte Stimmung für Caixabank in den letzten Wochen, was zu einer schlechten Bewertung der Aktie führt. Die verringerte Aktivität in den sozialen Medien deutet zudem auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem schlechten Rating bewertet.