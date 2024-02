Caisse Centrale de Réassurance nutzt Lösung von Clearwater für den gesamten Lebenszyklus von Kapitalanlagen

Boise, Idaho, und Paris (ots/PRNewswire) -Führender Rückversicherer nutzt All-in-one-Lösung für seinen Front-, Middle- und Back-Office-BereichClearwater Analytics (https://www.clearwateranalytics.com/) (NYSE: CWAN), ein führender Anbieter von SaaS-basierten Lösungen für Investment Management, Rechnungswesen, Reporting und Analyse, gab heute bekannt, dass Caisse Centrale de Réassurance (CCR), ein führender Rückversicherer mit Sitz in Paris, Frankreich, in Zukunft auf Clearwater setzt, um seine gesamten Investmentmanagement-Prozesse zu unterstützen und den Workflow für nicht börsennotierte Vermögenswerte zu optimieren. CCR ist ein staatlicher Rückversicherer, der in Frankreich tätigen Versicherungsgesellschaften eine staatlich garantierte Deckung gegen Naturkatastrophen und andere besondere Risiken im öffentlichen Interesse bietet.In Zukunft ersetzt die Lösung von Clearwater die bisherige Investmentplattform von CCR und optimiert das Betriebsmodell des Unternehmens. Nach einem Vergleich der auf dem Markt verfügbaren Lösungen überzeugte Clearwater durch seine erfolgreiche Erfolgsbilanz und die umfassenden Abdeckung des gesamten Lebenszyklus, angefangen bei der Unterstützung für Tradinggeschäfte bis hin zum Investment Accounting. Ausschlaggebend für die Entscheidung von CCR war zudem, dass die Clearwater-Plattform die Anforderungen der französischen Gesetzgebung und die lokalen Best Practices unterstützt.„Clearwater erfüllt unsere betrieblichen, gesetzlichen und investitionsbezogenen Vorgaben und ermöglicht uns, unsere Anlagen zu konsolidieren, unsere Prozesse zu automatisieren und unsere Leistung zu optimieren", so Damien Dronsart, Chief Information Officer bei CCR. „Durch die Partnerschaft mit einem renommierten SaaS-Anbieter von Investmentmanagement-Lösungen profitieren wir von einer geeigneten robusten Plattform, mit der wir unsere Ziele erreichen können."„Wir freuen uns sehr, Caisse Centrale de Réassurance bei Clearwater begrüßen zu dürfen", so Emmanuel Fougeras, Präsident von JUMP Technology und Mitglied des Führungsteams von Clearwater Analytics. „Die umfassende Lösung von Clearwater erstreckt sich nicht nur auf das Front-Office und Investment Accounting. CCR wird von einer Multi-Asset-Lösung für mehrere Portfolios profitieren, sowohl für traditionelle als auch für alternative Anlagen. Mit Clearwater steht unseren Kunden eine nachhaltige, skalierbare Verwaltungslösung zur Verfügung, die ihnen einen enormen strategischen Nutzen bringt."Clearwater bietet eine modulare End-to-End-Lösung für Versicherer und Vermögensverwalter, die alle Funktionen für ihre Front-, Middle- und Back-Office-Anlageoperationen abdecken möchten. Sie ermöglicht einen einheitlichen, zuverlässigen Investment-Lebenszyklus für Portfolio- und Ordermanagement, Pre- und Post-Trade Compliance, Portfolioverwaltung, Performance, Datenmanagement, Investment Accounting und Reporting. Wenn Sie mehr über Clearwater erfahren möchten, sprechen Sie gerne noch heute mit einem Mitglied unseres Fachberatungsteams (https://clearwateranalytics.com/talk-to-an-expert/?utm_medium=press-release&utm_source=cision&utm_campaign=CCR).Informationen zu CCRDer öffentliche Rückversicherer CCR bietet in Frankreich tätigen Versicherungsunternehmen mit der Garantie des Staates und im allgemeinen Interesse eine Deckung gegen Naturkatastrophen und andere besondere Risiken. Das Unternehmen erfasst umfangreiche Daten über extreme Risiken und versicherte Güter, modelliert diese Risiken und gibt seine Erkenntnisse an die Behörden und den Markt weiter, um eine bessere Prävention zu ermöglichen. CCR ist darüber hinaus für das Rechnungswesen und die finanzielle Verwaltung öffentlicher Gelder im Auftrag des Staates zuständig.Informationen zu Clearwater AnalyticsClearwater Analytics (NYSE: CWAN) ist ein globaler, branchenführender SaaS-Anbieter von Lösungen zur Automatisierung des gesamten Lebenszyklus von Investitionen. Mit einer Single-Instance- und Multi-Tenant-Architektur bietet Clearwater prämierte Lösungen für die Planung von Anlageportfolios, Performance Reporting, Datenaggregation, Abgleich, Rechnungswesen, Compliance sowie Risiko- und Auftragsmanagement. Auf Grundlage der zuverlässigen Daten von Clearwater tätigen führende Versicherer, Vermögensverwalter, Unternehmen und Regierungen täglich effiziente, skalierbare Investitionen in mehr als 6,4 Billionen USD an Vermögenswerten. 