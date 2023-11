Cairn Homes Aktie: Was war das denn?

Die Aktie von Cairn Homes bietet derzeit eine Dividendenrendite von 5,49 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,84 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie von der Redaktion neutral eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein Wert, der täglich schwankt und sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Cairn Homes-Aktie bei 94,76 GBP. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 107,4 GBP, was einem Unterschied von 13,34 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine positive Bewertung. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin, wobei der letzte Schlusskurs jeweils über dem Durchschnitt liegt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Cairn Homes überwiegend positiv diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Cairn Homes als unterbewertet, da das KGV mit 11,73 insgesamt 60 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der 29,25 beträgt. Aus fundamentaler Analyseperspektive erhält die Aktie daher eine positive Bewertung.