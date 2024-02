Cairn Homes Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

In den letzten vier Wochen gab es wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz von Cairn Homes in den sozialen Medien. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Cairn Homes daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Cairn Homes als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cairn Homes-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 23,64, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht, sowie ein Wert für den RSI25 von 29,7, der ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Dividendenrendite von Cairn Homes beträgt derzeit 4,35 Prozent, was über dem Mittelwert von 2,22 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Cairn Homes bei 48,74 Prozent, was mehr als 52 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von -6,58 Prozent aufweist, liegt Cairn Homes mit 55,31 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.