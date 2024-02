Cairn Homes Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cairn Homes liegt derzeit bei 13, was bedeutet, dass die Börse 13,7 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 58 Prozent, da der durchschnittliche Wert in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" derzeit bei 32 liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Cairn Homes im vergangenen Jahr eine Rendite von 57,27 Prozent erzielt, was 62,67 Prozent über dem Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt die mittlere jährliche Rendite -7,55 Prozent, wobei Cairn Homes aktuell um 64,82 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende hat Cairn Homes derzeit eine Dividendenrendite von 4,35 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,53 Prozent. Daher erhält die Cairn Homes-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Cairn Homes derzeit um +6,35 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +22,8 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.