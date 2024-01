Cairn Homes Aktie: Jubelschreie!

Der Aktienkurs von Cairn Homes übertrifft die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 47,35 Prozent. Im Vergleich dazu liegt die mittlere Rendite der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche in den letzten 12 Monaten bei 0,02 Prozent. Auch hier schneidet Cairn Homes mit einer Rendite von 47,32 Prozent deutlich besser ab. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cairn Homes-Aktie der letzten 200 Handelstage um +17,22 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit +6,78 Prozent über dem letzten Schlusskurs. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt positiv bewertet.

Bei der Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt sich, dass Cairn Homes weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

Insgesamt kann die Aktie von Cairn Homes aufgrund der positiven Entwicklung im Vergleich zum Sektor und der stabilen technischen Analyse mit einem positiven Rating bewertet werden.