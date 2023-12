Caidacurities Aktie: Chancenlos!

Die Aktien von Caida Securities wurden in den letzten beiden Wochen von überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders negativ bewertet, so unsere Redaktion. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab eine überwiegend negative Stimmung und Themen rund um den Wert. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine auffälligen Tendenzen hin zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien zu erkennen waren, wird dieser Aspekt als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird Caida Securities in diesem Bereich daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Caida Securities-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,88 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 7,37 CNH weicht somit um -6,47 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 7,79 CNH unter dem letzten Schlusskurs (-5,39 Prozent), was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 70,37, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,87, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Schlecht" führt.