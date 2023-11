Caffyns Aktie: Das macht sprachlos!

Der Aktienkurs von Caffyns im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt eine Rendite von 4,54 Prozent, was mehr als 2 Prozent darüber liegt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" hat eine mittlere Rendite von 3,65 Prozent, wobei Caffyns mit 0,89 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Caffyns mit 4,29 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,33 Prozent. Somit wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Caffyns derzeit bei 50 liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch auf dieser Basis als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher im Hinblick auf den RSI als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Caffyns in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Caffyns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.