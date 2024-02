Caffyns Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Aktienkurs des Unternehmens Caffyns wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" betrachtet. Dabei zeigt sich, dass Caffyns mit einer Rendite von -5,51 Prozent mehr als 0 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,47 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnet, liegt Caffyns mit 1,96 Prozent darüber. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr hat zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie geführt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Caffyns eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und ein negatives Signal, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Caffyns daher eine "Gut"-Einschätzung von den Anlegern.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Caffyns einen Wert von 10 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (KGV von 21,78) liegt das KGV von Caffyns deutlich darunter, nämlich um ca. 51 Prozent. Aus fundamentaler Sicht ist Caffyns somit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI von Caffyns bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den RSI für 25 Tage darstellt, beläuft sich auf 65,63 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem Gesamtbild.