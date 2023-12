Caffyns Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Caffyns-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,82 gehandelt, was unter dem Branchendurchschnitt von 32,07 liegt. Aufgrund dieser Bewertung auf fundamentaler Ebene gilt die Aktie als unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Caffyns-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 509,04 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,5 GBP liegt, was einer Abweichung von -98,92 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (467,77 GBP) liegt mit dem letzten Schlusskurs (-98,82 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Caffyns, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem insgesamt "Gut"-Ergebnis im langfristigen Stimmungsbild führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt. Daher ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" im Hinblick auf die Anleger-Stimmung.