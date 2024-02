Caffyns Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Caffyns beträgt derzeit 10,75, was 50 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 21 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) von Caffyns liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 65. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Caffyns derzeit bei 519,58 GBP. Da der Aktienkurs selbst bei 450 GBP aus dem Handel ging, wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 501,5 GBP, was einer Differenz von -10,27 Prozent entspricht. Daher wird auch hier ein "Schlecht"-Signal vergeben.

In den Diskussionen auf sozialen Medien zeigen sich überwiegend positive Meinungen und Themen rund um die Aktie von Caffyns. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" angemessen bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Caffyns aufgrund des niedrigen KGVs und der neutralen bis schlechten Indikatoren aus technischer Sicht als unterbewertet eingestuft wird, während die Anlegerstimmung als positiv betrachtet wird.