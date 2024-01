Caffyns Aktie: Ist es vollbracht?

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Caffyns derzeit bei 525,38 GBP verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der aktuelle Aktienkurs bei 550 GBP liegt, was einem Abstand von +4,69 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 533,61 GBP, was einer Differenz von +3,07 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet somit ebenfalls "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Caffyns ist insgesamt besonders negativ. Auch wenn in den letzten Tagen einige positive Themen diskutiert wurden, wird die Einschätzung insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Caffyns derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel. Aufgrund dieser geringen Differenz wird auch die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Caffyns in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,3 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um 5,91 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +7,39 Prozent für Caffyns. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Caffyns ebenfalls 7,3 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.