Cafe De Coral Aktie: Das war ja klar …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cafe De Coral liegt unter dem Branchendurchschnitt, was darauf hindeutet, dass die Aktie preisgünstiger erscheint. Mit einem Wert von 28,16 liegt das KGV der Aktie 10 Prozent unter dem Durchschnitt der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die ein durchschnittliches KGV von 31 aufweist. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist Cafe De Coral eine Rendite von -11,24 Prozent auf, was mehr als 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 1,41 Prozent, liegt Cafe De Coral mit 12,64 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Cafe De Coral beträgt bezogen auf das Kursniveau 4,38 Prozent, was 1,14 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Cafe De Coral eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Abschließend wurde die Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) analysiert, welcher anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 56,52 Punkten, was bedeutet, dass die Cafe De Coral-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 von 59,79 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher erhält sie auch hier ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Cafe De Coral somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.