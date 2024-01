Cafe De Coral Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die technische Analyse der Cafe De Coral-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 9,93 HKD verläuft. Der Aktienkurs ging bei 8,91 HKD aus dem Handel, was einem Abstand von -10,27 Prozent entspricht, und erhält daher die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 9,6 HKD, was einer Differenz von -7,19 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Cafe De Coral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Cafe De Coral von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Auf fundamentaler Basis ist Cafe De Coral aus unserer Sicht im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,16 ergibt sich ein Abstand von 13 Prozent zum Branchen-KGV von 32,28, was eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis nach sich zieht.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung der aktuellen Überkauft- oder Überverkauft-Situation verwendet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Cafe De Coral-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 61,38, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit auch hierfür ein "Neutral"-Rating. Somit erhält Cafe De Coral eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.