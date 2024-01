Cafe De Coral Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "AGNC Investment":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse eines Unternehmens. Das KGV von Cafe De Coral liegt bei 28,16, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 31,95. Dadurch wird das Unternehmen als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Cafe De Coral zeigt einen Wert von 48,24, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Ebenso zeigt der RSI25 mit einem Wert von 61,26 keine Anzeichen von überkauft oder überverkauft. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Bereich.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Cafe De Coral mit einer Rendite von -11,24 Prozent mehr als 16 Prozent darunter. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Cafe De Coral ist insgesamt neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung aufgrund der unterbewerteten fundamentalen Analyse, einer neutralen Bewertung des RSI und der neutralen Anleger-Stimmung. Die negative Branchenvergleichsrendite sollte jedoch berücksichtigt werden.