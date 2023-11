Caesarstone Aktie: Das war abzusehen!

Die Aktie von Caesarstone wird in Bezug auf verschiedene Faktoren bewertet, um Anlegern dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 16,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Bauprodukte liegt. Aufgrund dieser Tatsache erhält die Dividendenpolitik von Caesarstone eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf den Aktienkurs ergab die Rendite der Caesarstone-Aktie im vergangenen Jahr -41,57 Prozent, was 73,19 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Bereich Bauprodukte liegt die mittlere jährliche Rendite bei 13,28 Prozent, während Caesarstone aktuell 54,85 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Aspekten gilt die Aktie von Caesarstone als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 31,58 insgesamt 7 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauprodukte", der 29,53 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zur üblichen Aktivität im Netz liegt. Daher erhält Caesarstone in Bezug auf diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Caesarstone daher als "Neutral"-Wert betrachtet.