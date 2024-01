Caesarstone Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Bei Caesarstone hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild gezeigt. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Caesarstone in dieser Hinsicht daher ein "Neutral"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Caesarstone liegt bei 31, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 31,31) als durchschnittlich eingestuft wird. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als weder unter- noch überbewertet betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Beim RSI7 liegt Caesarstone aktuell bei 35,92, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,84, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt bekommt das Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Caesarstone bei -36,72 Prozent, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2308,53 Prozent liegt. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales bis schlechtes Gesamtbild für Caesarstone, basierend auf den genannten Kriterien.