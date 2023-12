Caesarstone Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Caesarstone war in den letzten Tagen überwiegend neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab zwei positive und ein negatives Handelstage, während an vier Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils neutral aufgenommen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Caesarstone daher eine "Neutral"-Einschätzung von den Marktteilnehmern.

Im Branchenvergleich ergibt sich jedoch eine negative Performance für Caesarstone. In den letzten 12 Monaten verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang von -36,72 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche im Durchschnitt um 238,76 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -275,48 Prozent im Vergleich zu seinen Branchenkollegen. Auch im Vergleich zum gesamten "Industrie"-Sektor liegt Caesarstone mit einer Rendite von 146,87 Prozent um 183,59 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Caesarstone-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist.

Auch die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung mittels des gleitenden Durchschnitts führt zu einem negativen Urteil. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage zeigen eine Abweichung nach unten, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in der technischen Analyse führt.

Insgesamt ergibt sich aus diesen Analysen eine eher negative Bewertung für die Caesarstone-Aktie, sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch in technischer Hinsicht.