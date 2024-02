Caesarstone Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Caesarstone liegt bei 31, was in etwa dem Branchendurchschnitt von 32,17 entspricht. Somit kann die Aktie als neutral bewertet werden, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

In Bezug auf Dividenden schüttet Caesarstone derzeit weniger aus als der Durchschnitt der Branche Bauprodukte, mit einem Unterschied von 17,05 Prozentpunkten. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als schlecht eingestuft.

Die Rendite der Aktie lag im vergangenen Jahr bei -37,23 Prozent, was 281,56 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" und sogar 444,5 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Bauprodukte" liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.

In den letzten Wochen wurde keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild bei Caesarstone festgestellt. Es gab auch keine bedeutende Veränderung in der Anzahl der Diskussionen in den sozialen Medien. Daher wird das Sentiment und der Buzz um die Aktie als neutral bewertet.

Zusammenfassend erhält Caesarstone in den genannten Kriterien eine neutrale Bewertung.