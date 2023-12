Caesars Entertainmentration Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die technische Analyse der Caesars Entertainment-Aktie ergibt für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage einen Durchschnitt von 47,46 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 46,88 USD, was einem Unterschied von -1,22 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Hier liegt der letzte Schlusskurs mit 44,39 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+5,61 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Caesars Entertainment also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Caesars Entertainment liegt bei 64,84, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus und liegt bei 48, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Die Anleger unterhielten sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Caesars Entertainment. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Analysten haben insgesamt eine "Gut"-Einstufung für die Caesars Entertainment abgegeben. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen waren 5 positiv, 2 neutral und keine negativ. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 71,57 USD, was einer Entwicklung um 52,67 Prozent entspricht und somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung daher zur Einstufung "Gut" für die Aktie von Caesars Entertainment.