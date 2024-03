Caesars Entertainmentration Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist daher ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Caesars Entertainment-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 28. Dies bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Vergleicht man diesen Wert mit dem 25-Tage-RSI (52,21), so ist zu erkennen, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating für Caesars Entertainment nach der RSI-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Caesars Entertainment ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Schlecht" erhält. Die Analyse der sozialen Medien ergab 3 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monat verbessert hat, was mit "Gut" bewertet wird. Hingegen wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Caesars Entertainment-Aktie daher ein "Gut"-Rating bezüglich des Sentiments und Buzz.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 47,16 USD für die Caesars Entertainment-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 41,72 USD, was einem Unterschied von -11,54 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 42,87 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Caesars Entertainment-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.