Caesars Entertainmentration Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt an, wie sich Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Die Spanne des RSI reicht von 0 bis 100. Für Caesars Entertainment liegt der RSI bei 71,4, was auf eine überkaufte Situation hinweist und als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Caesars Entertainment derzeit überwiegend negativ sind. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Caesars Entertainment derzeit bei 47,43 USD, während der Aktienkurs selbst bei 42,24 USD liegt, was auf eine negative Entwicklung von -10,94 Prozent hinweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein Abstand von -6,42 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Schlecht".