Caesars Entertainmentration Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Caesars Entertainment erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt sieben Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wurde. Diese setzt sich aus fünf "Gut"-, zwei "Neutral"- und keinen "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 71,57 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 52,67 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) einen Wert von 64,84, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 48,64, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die gleitenden Durchschnittskurse der Caesars Entertainment belaufen sich auf 47,46 USD (GD200) und 44,39 USD (GD50). Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral" bzw. "Gut". Insgesamt wird die Aktie daher mit einer Gesamtnote von "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Caesars Entertainment vorwiegend negativ diskutiert. Allerdings zeigt sich in den letzten ein bis zwei Tagen ein vermehrtes Interesse an positiven Themen, was zu einer aktuellen Einschätzung als "Neutral" führt. Somit erhält Caesars Entertainment insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.