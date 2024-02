Caesars Entertainmentration Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Caesars Entertainment-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 47,45 USD verzeichnet, was einer Abweichung von -10,41 Prozent vom letzten Schlusskurs von 42,51 USD entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 45,19 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -5,93 Prozent entspricht. Auf Basis dieser charttechnischen Analyse erhält die Caesars Entertainment-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Langfristig gesehen scheinen Analysten jedoch optimistisch zu sein, da die Einschätzung für die Aktie insgesamt "Gut" ausfällt. Von den Analysten liegen insgesamt 4 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen vor. Das Kursziel der Analysten wird auf 70,67 USD festgelegt, was auf eine zukünftige Performance von 66,24 Prozent hindeutet und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Caesars Entertainment in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung, da die Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen abgenommen hat.

Auch die Anleger-Stimmung ist negativ, da überwiegend private Nutzer in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen negativ über die Aktie gesprochen haben. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen deutet auf eine negative Anleger-Stimmung hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung, des Sentiments und des Anlegerverhaltens.