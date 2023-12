Caerus Mineral Resources Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die technische Analyse der Critical Mineral-Aktie ergibt folgendes Bild: Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft momentan bei 2,9 GBP, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs selbst bei 3,25 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +12,07 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 3,54 GBP angenommen, was einer Differenz von -8,19 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen gesprochen haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Critical Mineral-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Einschätzung von Aktienkursen sind die weichen Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben Critical Mineral auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem haben Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Somit wird Critical Mineral hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage einen Wert von 100, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Critical Mineral.