Caerus Mineral Resources Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Ein RSI-Wert von 50 gilt als neutral, während ein RSI25-Wert von 100 als schlecht eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Internet hat auch Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Anhand der Diskussionsintensität und der Änderung der Stimmung in den sozialen Medien wurden neue Einschätzungen für Critical Mineral vorgenommen. Die Diskussionsintensität wurde als mittel eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtbild einer neutralen Stimmung führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Critical Mineral von 2,75 GBP mittlerweile um -15,12 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Die Distanz zum GD200 der letzten 200 Tage beträgt jedoch +1,1 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Die Anleger-Stimmung bei Critical Mineral in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Anleger-Stimmung.

