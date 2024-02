Caerus Mineral Resources Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Critical Mineral. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was bedeutet, dass Critical Mineral derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass Critical Mineral weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Critical Mineral verläuft derzeit bei 3,74 GBP. Da der Aktienkurs bei 2,75 GBP liegt, ergibt sich ein Abstand von -26,47 Prozent, was zu der Einstufung "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 2,99 GBP, was einer Differenz von -8,03 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".

Die Diskussionen rund um Critical Mineral in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Stimmung hin. Die Mehrheit der Meinungen war in den letzten Wochen positiv, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Critical Mineral haben wir eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit und kaum Änderungen in der Stimmungsrate gemessen, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.