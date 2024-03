Caerus Mineral Resources Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die technische Analyse der Critical Mineral-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,54 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,75 GBP liegt, was einem Unterschied von -50,56 Prozent entspricht. Eine Betrachtung auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ebenfalls einen negativen Trend, da der letzte Schlusskurs auch hier unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-38,6 Prozent). Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine negative Entwicklung hin. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 97, was auf eine überkaufte Aktie hindeutet. Dies wird durch den RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt, der einen Wert von 98,08 aufweist. Aufgrund dieser Werte erhält die Critical Mineral-Aktie auch im Hinblick auf den RSI ein "Schlecht"-Rating.

Hingegen zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität ist normal, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Critical Mineral.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, mit nur vereinzelten neutralen Tagen. Über positive Themen wurde verstärkt diskutiert, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Anleger führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung auf Basis der technischen Analyse und des RSI, während die Einschätzung anhand des Anleger-Sentiments positiver ausfällt.