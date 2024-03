Caduceus Software Systems Corp Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die technische Analyse der Caduceus-Software-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,02 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 0,019 USD lag und somit einen Abstand von -5 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,02 USD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität bei den Beiträgen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Caduceus-Software-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Caduceus-Software-Aktie liegt bei 46,43, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt. Die positiven Themen rund um den Wert in den letzten Tagen unterstützen diese Einschätzung. Somit erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.