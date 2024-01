Cadre Holdings Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Cadre liegt bei 77,69, was auf eine „Schlecht“-Einstufung hinweist. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, steht bei 55,66 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine „Schlecht“-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Cadre von 31,35 USD mit +24,21 Prozent Abstand vom GD200 (25,24 USD) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 31,3 USD, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Zusammenfassend wird der Kurs der Cadre-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 Mal die Einschätzung „Gut“, 1 Mal „Neutral“ und 0 Mal „Schlecht“ für die Cadre vergeben, was insgesamt zu einer „Neutral“-Bewertung führt. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 31,35 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -20,26 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 25 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich in den vergangenen Tagen mit den positiven Themen rund um Cadre beschäftigt hat, was insgesamt zu einer „Gut“-Bewertung führt. Somit ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Cadre Holdings kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Cadre Holdings jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cadre Holdings-Analyse.

Cadre Holdings: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...