Cadre Holdings Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Cadre-Aktie hat in der langfristigen Meinung der Analysten eine neutrale Einschätzung erhalten, mit einem Kursziel von 25 USD. Dies würde zu einer erwarteten Performance von -22,82 Prozent führen, da der aktuelle Kurs bei 32,39 USD liegt. Die Analysten haben keine neuen Bewertungen abgegeben, aber insgesamt wurde die Aktie als neutral bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien für Cadre gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führte.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cadre-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 24,74 USD liegt, was eine positive Bewertung zur Folge hat. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergab eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem Durchschnitt lag.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cadre-Aktie ergab einen Wert von 57, was zu einer neutralen Bewertung führte. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergab eine neutrale Bewertung, da Cadre weder überkauft noch -verkauft war. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Bewertung für Cadre.