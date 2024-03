Cadre Holdings Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Cadre ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen bei den Diskussionen über die Aktie identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen für Cadre abgegeben haben, bewerten die Aktie insgesamt ebenfalls positiv, mit 1 Kaufempfehlung, 0 Neutral-Einstufungen und 0 schlechten Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Cadre liegt bei 38 USD, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 6,65 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie in diesem Bereich führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cadre-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI für die letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung, der Analysteneinschätzungen, des Sentiments und des Relative Strength Index eine positive Gesamtbewertung für die Cadre-Aktie.