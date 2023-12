Cadre Holdings Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die technische Analyse der Cadre-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 24,43 USD. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 31,44 USD, was einem Unterschied von +28,69 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei einer Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Der gleitende Durchschnitt liegt hier bei 30,05 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+4,63 Prozent) liegt. Diese Bewertung führt zu einem "Neutral"-Rating für die Cadre-Aktie.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Eine Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde zu Cadre positiv ist. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um die Aktie diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cadre-Aktie liegt bei 78,21, was als überkauft eingestuft wird. Daraus ergibt sich eine Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht" vergeben.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen für Cadre abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 25 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 31,44 USD eine mögliche negative Entwicklung von -20,48 Prozent signalisiert. Aus Analystensicht erhält die Cadre-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.