Cadre Holdings Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Analysten bewerten die Aktie von Cadre auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, stuften 1 die Aktie als neutral ein, während keine positiven oder negativen Bewertungen vorlagen. Es liegen keine aktuellen Updates von Analysten zu Cadre vor, und im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 25 USD, was einer Erwartung von -23,99 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 32,89 USD liegt. Aufgrund dieser Bewertungen aller Analysten wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Cadre in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Cadre auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" eingestuft.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Cadre von überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen zeigt eine positive Tendenz. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Aktie mit einem Kurs von 32,89 USD inzwischen +6,13 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf +31,67 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Gut" eingestuft.