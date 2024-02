Cadre Holdings Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Cadre heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 45,83 Punkten, was darauf hinweist, dass Cadre weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich, und auch hier ist Cadre weder überkauft noch überverkauft (Wert: 45,29). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Cadre-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Analysten schätzen die Aktie von Cadre langfristig als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen lagen 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht vor. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Cadre, und im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 25 USD, was einer Erwartung von -28,55 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate bei Cadre ziehen. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum positiv zugenommen, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Cadre in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Cadre-Aktie ein Durchschnitt von 27,1 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 34,99 USD, was einer Abweichung von +29,11 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 33,19 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+5,42 Prozent Abweichung) und die Cadre-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält Cadre daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.