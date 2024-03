Cadre Holdings Aktie: Augen auf!

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Cadre-Aktie positiv bewertet. Insgesamt erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" von den Analysten. Es liegen insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vor. Im vergangenen Monat gab es keine Updates seitens der Analysten zu Cadre. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 38 USD, was einer potenziellen Performance von 9,51 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 34,7 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Cadre-Aktie bei 28,98 USD, während der aktuelle Kurs bei 34,7 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +19,74 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 liegt bei 35,22 USD, was einer Distanz von -1,48 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Aktie in der technischen Analyse insgesamt als "Gut" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen. In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurde festgestellt, dass Cadre eine negative Entwicklung zeigt. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Änderung erfahren, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Cadre-Aktie ebenfalls bewertet. Der RSI7 beträgt 72,5, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 51,11 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.