Cadre Holdings Aktie: Alles kein Problem!

Die Cadre-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 25 USD, was einem Abwärtspotenzial von -21,48 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt wird Cadre für diesen Abschnitt der Analyse als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cadre-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 59, und der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 52,26, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Cadre derzeit um +4,74 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf der anderen Seite beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage +29,27 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Cadre die Note "Schlecht" gegeben.