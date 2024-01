Cadogan Petroleum Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz zu Cadogan Energy in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cadogan Energy mit 46,47 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (9,01) um 416 Prozent höher liegt. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Cadogan Energy liegt bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hier ergibt sich eine Abweichung von +6,06 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einem Wert von 1,4 GBP eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Cadogan Energy damit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.